МОСКВА, 27 сен /ПРАЙМ/. Около 44 тысяч человек воспользовались станцией метро "Парк Победы" в Москве в субботу, пассажиропоток на станции вырос в 3,5 раза, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что с 26 сентября до 6 октября 2020 года включительно будет закрыт участок Арбатско-Покровской линии метро от станции "Молодежная" до "Парка Победы".

"Вчера в 3,5 раза вырос пассажиропоток станции "Парк Победы" Арбатско-Покровской и Солнцевской линий, которую пассажиры автобусов КМ сейчас используют для входа в метро и поездок в центр. Только в субботу ей воспользовались 43,7 тысячи человек, тогда как на прошлой неделе — всего 12,4 тысячи", — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что в завтра утром, в понедельник, людей станет ещё больше.

"Пользуйтесь МЦД или регулярными маршрутами наземного транспорта. По возможности откажитесь от поездок в районы закрытых станций в часы пик. А те, кому поездка необходима — обязательно используйте маску и перчатки", — добавляется в сообщении.