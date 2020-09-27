МОСКВА, 27 сен /ПРАЙМ/. ФКУ "Речводпуть" объявил тендер на строительство 8 судов для проведения гидрографических изысканий до конца октября 2023 года, начальная (максимальная) цена контракта заявлена 1,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Выполнение работ по строительству промерного судна класса РРР… проекта RDB 66.62 в количестве восьми единиц в соответствии с техническим проектом", — сформулирована в документации цель работ.

Основанием для выполнения работ служит программа по обновлению обслуживающего флота на период до 2024 года.

Генеральным проектировщиком судов является АО "Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро "Стапель" (АО "РЦПКБ "Стапель").

Начальная (максимальная) цена контракта заявлена 1,4 миллиарда рублей, это средства федерального бюджета.

"Суда должны быть поставлены подрядчиком в речные порты: Пермь, Нижний Новгород, Повенец, Красноярск, Волгоград, Хабаровск, Санкт-Петербург, Омск… Начало выполнения работ – с даты заключения государственного контракта. Дата окончания выполнения работ – 31 октября 2023 года", — говорится в материалах.

Итоги конкурса планируют подвести 23 октября.