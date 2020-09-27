КИЕВ, 27 сен /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменяет рейсы в Ереван из-за обострения отношений Азербайджана и Армении.

"Учитывая обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном, центром управления рисками авиакомпании Международные авиалинии Украины принято решение о временной отмене рейсов в Ереван", — сообщила в воскресенье пресс-служба в Facebook.

Уточняется, что соответствующее решение было принято после анализа рисков специалистами МАУ во время вечернего брифинга. Необходимость осуществления пресечения обусловлена, в том числе "введением военного положения и мобилизации в Армении".

"Мы в компании оценили все возможные риски и решили — выполнение рейса в Ереван невозможно до разъяснений относительно наших дальнейших действий со стороны авиационных властей Украины и официальной позиции Баку и Еревана по обеспечению безопасности авиационного пространства в небе над Азербайджаном и Арменией", — цитирует пресс-служба руководителя авиакомпании Евгения Дыхне.

В авиакомпании сообщили, что ближайший рейс МАУ в Ереван должен был состояться 28 сентября в 17.00 (совпадает с мск). Представители авиакомпании обеспечат необходимую коммуникацию с пассажирам данного рейса и предоставят им всю необходимую поддержку, которую предусматривает данная ситуация.

"Рейсы авиакомпании МАУ в Баку должны выполняться с 4 октября текущего года. Решение по выполнению рейсов будет принято с учетом обновления информации", — резюмировали в пресс-службе.