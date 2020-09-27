РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен /ПРАЙМ/, Юлия Насулина. Четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель Северо-Кавказской железной дороги.

Инцидент произошел в воскресенье днем на станции Сальск Ростовского региона СКЖД.

"Произошел сход четырех порожних вагонов грузового поезда. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства, добавив, что движение других поездов осуществляется в штатном режиме.

Для ликвидации последствий происшествия на место направлены восстановительные поезда со станций Сальск и Тихорецкая.