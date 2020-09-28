МУРМАНСК, 28 сен — ПРАЙМ. Введённый в эксплуатацию под Мурманском на перегоне Кола — Выходной железнодорожный мост представляет собой уникальную конструкцию, которая сама себя анализирует, сообщил журналистам председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров.

В понедельник под Мурманском ввели в эксплуатацию новый железнодорожный мост, построенный на месте рухнувшего в июне из-за паводка.

"Мост построен абсолютно по новым технологиям. Раньше строили с промежуточными опорами. Таких металлоконструкций, которые выдержали бы такую нагрузку, не было. Проект абсолютно новый, современный, сам мост себя анализирует", — сказал Белозеров.

Он отметил, что на мосту есть специальная система датчиков, которая определяет, как изменяется система конструкций, нагрузки на мостовые сооружения. Ране был запущен специальный состав для апробации системы диагностики моста.

"И мы уверены, что ту гарантию, которую нам дали строители — минимум 100 лет — она точно будет выдержана. У нас разные системы контроля за искусственными сооружениями апробируются, мы смотрим, какая из систем работает более надёжно, и в рамках пилотных проектов начинаем распространять дальше. Более того, каждое следующее сооружение является уникальным. Потому что на предыдущих мы устанавливаем самые прогрессивные составляющие, потом даём оценку, дописываем программу или вносим уточнения. Система, установленная здесь, будет уникальной и будет применяться в РЖД", — добавил Белозеров.