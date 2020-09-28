МОСКВА, 28 сен /ПРАЙМ/. Ледокол "Капитан Драницын" спустя семь лет вновь отправился из морского порта Мурманск в Антарктику для перевозки специалистов на станцию "Восток", сообщает пресс-служба ФГУП "Росморпорт".

"Ледоколы ФГУП "Росморпорт" не были в Антарктике с 2018 года. На южный полюс ходил как "Капитан Драницын" — в 2013 году он был зафрахтован для ледокольной проводки судна с грузом снабжения аргентинской антарктической научной станции "Бельграно-2", так и "Капитан Хлебников", например, в 2018 году в рамках экскурсионного тура он перевозил пассажиров к острову Сноу-Хилл на северной оконечности Антарктического полуострова", — следует из релиза предприятия.

"Капитан Драницын" доставит 98 специалистов и груз с северного на южное полушарие до кромки льда вблизи станции "Прогресс", откуда они проследуют до станции "Восток". Спецперсонал займётся возведением нового зимовочного комплекса "Восток" в районе существующей антарктической станции "Восток".

Общая длина маршрута составит более 10,5 тысяч морских миль. Ледокол пересечет экватор и пройдет через Баренцево, Норвежское, Северное моря и Атлантический океан. Переход в Антарктику составит около 35 суток.

Мощность ледокола "Капитан Драницын" — 16 МВт на валах, класс судна – LL3, он способен преодолевать лед до 2 м, максимальная скорость – 19 узлов в час.

ФГУП "Росморпорт" осуществляет деятельность в 65 морских портах, расположенных в 24 субъектах РФ, и является крупнейшим в России владельцем объектов прибрежно-портовой инфраструктуры.