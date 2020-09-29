МОСКВА, 29 сен /ПРАЙМ/. Россия считает важным приступить к практическим мерам по интеграции корейских железных дорог с Транссибом, не дожидаясь отмены международных санкций в отношении КНДР, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лавров, потенциал трехстороннего экономического сотрудничества в формате Россия-РК-КНДР остается нереализованным.

"Наша страна неизменно выступает за продвижение инициатив с участием трех стран, включая интеграцию корейских железных дорог с Транссибом, а также транзитные поставки трубопроводного газа и электроэнергии через КНДР в РК", — сказал Лавров в интервью южнокорейскому информационному агентству Рёнхап.

Как отметил министр иностранных дел России, их осуществление не только отвечает экономическим интересам трех стран, но и способно внести весомый вклад в укрепление мира и безопасности на Корейском полуострове.

"Считаем важным приступить к практическим мерам в данной сфере, не дожидаясь отмены международных санкций в отношении КНДР. Первым шагом на этом пути могло бы стать налаживание транзитных перевозок российского угля через порт Раджин в Республику Корея с участием заинтересованных южнокорейских компаний в рамках проекта "Хасан – Раджин" с учетом того, что он выведен из-под действия санкций СБ ООН", — сказал Лавров.

В 2003 году железные дороги Южной Кореи и КНДР были соединены впервые за полвека национального раскола, но смена власти в Сеуле и разработка ядерного оружия Пхеньяном привели к заморозке проекта. В апреле 2018 года лидеры двух корейских государств договорились возобновить работу над железнодорожным сообщением Юга и Севера. Символическое мероприятие, посвященное планируемому началу работ по модернизации Транскорейской железнодорожной магистрали, прошло в конце декабря 2018 года на северокорейской пограничной станции Пханмун.

Ранее первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов сказал, что компания принципиально заинтересована в перевозках грузов по Транскорейской магистрали и договорились с Южной и Серверной Кореями сделать тестовую отправку, а в декабре провести встречу сторон для обсуждения перспектив проекта.

Железнодорожную линию Хасан-Наджин (Раджин) и сам северокорейский порт Наджин (Раджин) совместно реконструировали российская компания РЖД и КНДР. Проект "Хасан-Раджин" был запущен несколько лет назад и предполагал доставку по железной дороге из России грузов в город Наджин (Раджин) с последующей переправкой морем в порты Южной Кореи или других стран. Были осуществлены несколько поставок российского угля в Южную Корею, но в последнее время проект простаивает.