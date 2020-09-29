ХАБАРОВСК, 29 сен /ПРАЙМ/. Четыре рейса задержали в аэропорту Хабаровска в результате проверки сообщения о "минировании", угроза оказалась ложной, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Сообщение о "минировании" поступило на электронную почту аэропорта утром во вторник, в 9.40 (2.40мск), были эвакуированы около 500 человек пассажиров и персонал.

" В 11.20 (4.20мск) экстренные службы завершили проверку аэропорта. Угроз при проверке сообщений о заложенных взрывных устройствах не выявлено. За это время было задержано четыре рейса с вылетами самолетов на Южно-Сахалинск, Чумикан, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Все самолеты в течение часа отправились в точки назначения", — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Сообщения об угрозе "минирования" аэропорта за последние три месяца, включая данный инцидент, поступали девять раз. Каждый раз информация не подтверждалась.

Международный аэропорт Новый в Хабаровске является крупнейшим авиаузлом Дальневосточного федерального округа. Ежегодно аэропорт обслуживает более 2 миллионов пассажиров и около 30 тысяч тонн груза.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.