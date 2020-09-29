КИЕВ, 29 сен /ПРАЙМ/. Госпредприятие "Антонов" сообщило, что сейчас на Украине эксплуатируются 53 самолета Ан-26 и его модификаций, возраст самого "старшего" из них составляет 48,5 года.

Ранее замглавы офиса президента Олег Татаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил приостановить любые полеты на самолетах, аналогичных Ан-26, который разбился в Харьковской области, до выяснения обстоятельств аварии.

"В настоящее время на Украине эксплуатируются 53 самолета Ан-26 и его модификаций, в том числе 24 экземпляра в гражданской авиации и 29 экземпляров в государственной авиации. Самый старший из них самолет с сер. №12-02 1972 года выпуска — 48 лет 5 месяцев, самый молодой — самолет с сер. №142-05 1985 года выпуска — 35 лет 1 месяц", — сообщила пресс-служба госпредприятия в Facebook.

В пресс-службе напомнили, что техническое обслуживание самолетов, в том числе Ан-26, выполняется эксплуатантом воздушного судна согласно документации по технической эксплуатации. На большинстве самолетов Ан-26 гражданской авиации техническое обслуживание выполняется согласно Регламенту технического обслуживания самолетов Ан-24, Ан-26 с периодичностью базовой формы через 500 ± 50 летных часов.

"ГП "Антонов" как разработчик самолетов выполняет работы по оценке технического состояния воздушного судна с целью решения о возможности продления ресурсов и сроков службы планера самолета. Этапы индивидуальной отработки сроков службы составляют один-два года. Самолетам Ан-26 всех модификаций в индивидуальном порядке может быть установлен назначенный срок службы 50 лет", — отметили в пресс-службе.

В то же время, подчеркнули на госпредприятии, специалисты постоянно работают над модернизацией, обновлением и продолжением летной годности самолетов типа Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-72 и Ан-74, состоящих на вооружении, с целью обеспечения их безопасной эксплуатации в течение двух-пяти лет, пока их не заменят на более современные машины.

"ГП "Антонов" разработал средний военно-транспортный самолет Ан-178 и готов к его поставкам. Этот новый самолет с современным бортовым оборудованием соответствует требованиям вооруженных сил Украины и может заменить Ан-26, в том числе для подготовки курсантов. Предприятие начало работы над новым военно-транспортным самолетом Ан-188, который придет на замену Ил-76, срок службы которых заканчивается в 2035 году", — резюмировали в пресс-службе.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным погибли 26 человек. Один курсант выжил — он успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям. Следствие рассматривает 4 версии катастрофы: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.