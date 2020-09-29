НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сен /ПРАЙМ/. Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила все запланированные рейсы в Индию с 30 сентября по 20 октября в связи с решением Нью-Дели, говорится в заявлении авиакомпании во вторник.

"Lufthansa подала заявку на продолжение специальных рейсов, которым было разрешено выполнять полеты до конца сентября. Этот процесс подачи заявки необходим, поскольку Индия до сих пор не приняла приглашение правительства Германии для обсуждения деталей временного соглашения о поездках между обеими странами. Из-за отказа правительства Индии Lufthansa теперь должна будет отменить все запланированные рейсы между Германией и Индией с 30 сентября по 20 октября", — сообщили в компании.

Индия заключила соглашения о "воздушном пузыре" с 13 странами — США, Великобританией, Францией, Германией, Канадой, Мальдивами, ОАЭ, Катаром, Бахрейном, Нигерией, Ираком, Афганистаном и Японией. Власти станы ведут переговоры с несколькими другими странами о таких договоренностях. "Воздушные пузыри" — это соглашения между двумя странами, в соответствии с которым авиакомпании обеих стран могут выполнять международные рейсы, придерживаясь определенных правил и ограничений.

Как сообщил телеканалу NDTV высокопоставленный сотрудник Главного управления гражданской авиации Индии, существующие ограничения для желающих поехать в Германию граждан Индии поставили индийские компании в невыгодное положение.

"В отличие от индийских перевозчиков, выполняющих три-четыре рейса в неделю, Lufthansa выполняла 20 рейсов в неделю. Несмотря на это несоответствие, мы предложили Lufthansa выполнять семь рейсов в неделю, которые они не приняли. Переговоры продолжаются", — отметил собеседник телеканала.

Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом, общее число заболевших превысило 6,1 миллиона человек. При этом болезнь победили 5,1 миллиона человек, лечение получают более 947 тысяч человек, умерли более 96 тысяч.