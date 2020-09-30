АЛМА-АТА, 30 сен — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения Казахстана предлагает для борьбы с распространением коронавирусной инфекции с 5 октября приостановить возобновление авиасообщения с новыми государствами и сократить число рейсов в Турцию, заявил глава ведомства Алексей Цой.

"Учитывая ухудшение ситуации в зарубежных странах, в целях предотвращения заноса и распространения инфекции предлагается с 5 октября приостановить возобновление дополнительного авиасообщения с другими странами, не увеличивать количество рейсов со странами, с которыми возобновлено авиасообщение, и сократить количество рейсов в Турецкую Республику", — сказал он в среду на заседании правительства.

По словам министра, для лиц, прибывающих из стран, с которыми возобновлено авиасообщение, предлагается установить следующие обязательные требования: прохождение термометрии, анкетирования, наличие справки об обследовании на COVID-19 с даты получения которой прошло не более трех суток.

Ранее сообщалось, что Казахстан с 17 августа поэтапно возобновил международные полеты в ОАЭ, Германию, Белоруссию, Украину, Египет. С 27 августа 2020 года сняты ограничения на регулярные пассажирские полеты между Казахстаном и Турцией. В конце сентября возобновлено авиасообщение с Россией. Согласно договоренности, рейсы между Казахстаном и РФ выполняются на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю.