МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Длинна полки в плацкартном вагоне, концепт которого планируется представить, будет длиннее обычных и составит 180 сантиметров, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) РИА Новости ранее в среду сообщили, что российский производитель "Трансмашхолдинг" построил для холдинга РЖД прототип нового более длинного и широкого плацкартного вагона с перегородками и шкафами, его покажут в пятницу в Москве. Речь шла о вагоне габарита "Т".

"Мы предоставим сейчас абсолютно новый вагон габарита "Т". Он по ширине больше на 28 сантиметров, он сам вагон длиннее. При этом иная компоновка, которая дает возможность увеличить сам вагон и размещение более чем на три метра. Там появится новое купе, но самое важное — это длина места будет не 1 метр 70, а 1 метр 80 (сантиметров — ред.)", — рассказал Белозеров в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

По его словам, пассажиры в новом плацкарте будут иметь возможность изменять свое место. "Если люди располагаются рядом, и даже не в одном купе, а в соседних, есть возможность открыть перегородку, при условии, если оба пассажира согласны", — продолжил он.

Есть отдельное место для чемоданов, обуви, и обязательно душ, несколько туалетов.

Макет нового плацкарта был представлен в 2019 году. Места расположены как в обычном плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в виде модульного шкафа с местом для багажа, обуви и верхней одежды, получается что-то вроде купе. Представитель ФПК уточнял РИА Новости, что в пятницу будет показан уже настоящий вагон с рядом доработок и больше по размерам, чем стандартные вагоны, курсирующие в составах поездов дальнего следования.