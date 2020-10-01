МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг возобновляет прерванные из-за пандемии коронавируса рейсы из Москвы в столицу Южной Кореи — Сеул.

Авиасообщение между Россией и Южной Кореей возобновлено с 27 сентября. Решение было принято по итогам заседания российского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Кабмин утвердил это соответствующим распоряжением.

"Аэрофлот" будет выполнять рейс SU0250 Москва — Сеул один раз в неделю, по четвергам. Обратный рейс SU0251 Сеул — Москва будет выполняться по субботам. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссию, Киргизию, Казахстан.