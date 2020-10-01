ТАШКЕНТ, 1 окт /ПРАЙМ/. Авиакомпания Uzbekistan Airways с 1 октября увеличивает частоту полетов в Бишкек и Стамбул, а с 5 октября — в Дубай до двух раз в неделю после того, как в сентябре возобновила авиасообщение в этих направлениях, прерванное из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе авиаперевозчика.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину. Ранее пресс-служба министерства транспорта республики сообщала, что планирует в сентябре возобновить регулярное авиасообщение со странами, где складывается благополучная ситуация с COVID-19.

"Начиная с 1 октября рейсы в Бишкек и Стамбул, а с 5 октября — в Дубай будут выполняться два раза в неделю", — сказал представитель Uzbekistan Airways. По его словам, в прежнее расписание в дни вылетов в эти города добавлено еще по одной частоте.

Uzbekistan Airways в течение сентября возобновила регулярные рейсы в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Турцию и ОАЭ. Пассажиры, прилетающие в Узбекистан из этих стран, должны предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, сделанный только методом ПЦР не позднее, чем за 72 часа до полета. Сертификат должен быть на английском или русском языке. Пассажиры также должны заполнить анкету с обязательством пройти 14-дневную самоизоляцию.

Ранее представитель министерства транспорта Узбекистана сообщал РИА Новости, что ведомство продолжает переговоры о возобновлении регулярного авиасообщения с Россией, решение вопроса зависит от российской стороны. Полеты в РФ пока продолжаются продолжены в режиме вывозных спецрейсов. В сентябре минтранс организовал 35 вывозных чартеров из РФ. Позднее Uzbekistan Airways сообщила, что 5-10 октября осуществит 11 спецрейсов из Москвы в областные центры Узбекистана.