МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Стивен Диксон, сам являющийся бывшим пилотом, провел испытательный полет самолета Boeing 737 MAX.

"Вскоре после того, как я возглавил FAA, я пообещал, что совершу полет на 737 MAX и не подпишусь на его возвращение к работе, пока не почувствую, что мне будет комфортно посадить в него свою семью", — говорится в заявлении Диксона после полета, опубликованном на сайте FAA.

Глава авиарегулятора подчеркнул, что перед полетом прошел необходимую подготовку и выполнил сеанс на симуляторе 737 MAX, во время которого у него была возможность испытать различные проблемы, которые могут произойти в ходе настоящего полета.

"FAA продолжает тщательно и продуманно подходить к нашему рассмотрению предлагаемых Boeing изменений в 737 MAX. Мы на финишной прямой, но это не означает, что мы собираемся сократить путь, чтобы сделать это к определенной дате", — прокомментировал Диксон ситуацию вокруг возобновления эксплуатации самолетов 737 MAX.

Он добавил, что FAA не одобрит возвращение самолетов к обслуживанию пассажиров до тех пор, пока не убедится в том, что были должным образом рассмотрены все известные проблемы безопасности, приведшие к падению самолетов авиакомпаний Ethiopian Airlines и Lion Air.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, все люди погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.

В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.