ВЛАДИВОСТОК, 1 окт — ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в рамках визита в Приморье проверил ход пуско-наладочных работ на крупнейшем в стране сухом доке на судостроительном комплексе "Звезда" и убедился, что они идут в срок, сообщает правительство региона.

Сухой док на "Звезде" предназначен для строительства буровых платформ, супертанкеров, газовозов, судов снабжения и других видов морской техники, в том числе для работы в Арктике. "Роснефть" в начале сентября сообщала, что один из крупнейших в мире сухих доков проводит пусконаладочные работы по подготовке к проведению испытаний.

"Зампред правительства и губернатор Приморья (Олег Кожемяко) проверили ход пуско-наладочных работ, оценили процесс строительства достроечных набережных и причалов сухого дока, а также общую готовность проекта. Увиденным остались довольны – грандиозный объект возводится качественно и в срок", — говорится в сообщении.

Кроме того, Хуснуллин и Кожемяко побывали с инспекцией на строительстве инфраструктурных объектов верфи, в том числе жилых домов для работников "Звезды".

Строительство сухого дока началось в 2017 году, его сдача ранее планировалась в 2023 году. Однако в сентябре 2018 года глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что работы завершатся раньше срока — летом 2020 года. Именно здесь, по словам Сечина, будет заложен новый ледокол "Лидер", поскольку параметры этого сухого дока являются уникальными, он предназначен для строительства любой морской техники.