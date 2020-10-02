МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Холдинг РЖД совместно с российским производителем "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в пятницу презентует в Москве прототип нового плацкартного вагона с просторными полками, шкафами и перегородками, сообщали РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Новинку покажут в Москве на площади Павелецкого вокзала. Это вагон в натуральную величину, выполненный в так называемом габарите "Т". Его пространство увеличено на 11%, ширина стала больше на 28 сантиметров, а длина — на 73 сантиметра, уточняли в ФПК.

Там добавляли, что в интерьере преобладают натуральные, спокойные оттенки, а при создании оборудования использованы новейшие материалы.

Макет этого нового плацкарта впервые презентовали в ноябре 2019 года. Места в нем расположены как в обычном плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в виде модульного шкафа с местом для багажа, обуви и верхней одежды, получается что-то вроде купе. Есть розетки, USB и индивидуальные светильники у полок. Теперь его можно увидеть в виде настоящего вагона.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" говорил, что длина полки в плацкартном вагоне, концепт которого планируется представить, будет больше обычных 170 сантиметров и составит 180 сантиметров.