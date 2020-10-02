МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Mercedes-Benz закрывает приостановленное в начале 2019 года производство легких коммерческих автомобилей Sprinter Classic на мощностях "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде, говорится в сообщении компании.

"Мерседес-Бенц АГ" сообщает об изменении в линейке легких коммерческих автомобилей в России в связи с завершением производства автомобилей Sprinter Classic в Нижнем Новгороде, поскольку Sprinter Classic на текущий момент не отвечает ожиданиям клиентов. Решение о прекращении производства принято в рамках стратегии "Мерседес-Бенц АГ" по обеспечению долгосрочного присутствия на глобальном рынке", — сообщает компания.

Отмечается, что Mercedes сосредоточится на имеющемся актуальном портфеле продуктов, чтобы отвечать ожиданиям существующих и потенциальных клиентов, а также будет по-прежнему предоставлять послепродажное обслуживание владельцам Sprinter Classic.

"Совместный проект с компанией Daimler действительно завершен. Результаты этого сотрудничества, в котором ГАЗ и ЯМЗ подтвердили выход на уровень лучших стандартов мировой автоиндустрии, трудно переоценить. Мы модернизировали 100 тысяч квадратных метров производственных и логистических объектов, построили новые цеха окраски и штамповки, которые сегодня используются для выпуска автомобилей ГАЗ, и внедрили систему качества, которая применяется на всех заводах Mercedes в мире", — подтверждает представитель "Группы ГАЗ".

Mercedes временно приостановил сборку LCV Sprinter на "ГАЗе" из-за нехватки комплектующих в январе 2019 года, больше она не возобновилась.

Контракт "Группы ГАЗ" с Daimler на производство на мощностях Горьковского автозавода автомобилей Mercedes был подписан в конце 2011 года. В организацию выпуска модели Mercedes-Benz Sprinter планировалось вложить 190 миллионов евро. Производство по полному циклу было запущено в 2013 году. Проектная мощность линии — до 25 тысяч машин в год.