БУЭНОС-АЙРЕС, 2 окт /ПРАЙМ/. Внутренние и международные перелеты могут быть возобновлены уже через 10 дней, c 12 октября, сообщает агентство Telam со ссылкой на министра транспорта страны Марио Меони.

"Ожидаемая дата возвращения полетов, мы стараемся решить этот вопрос как можно скорее, не позднее 12 октября или c середины октября максимум, мы будем осуществлять как местные, так и перелеты на дальние дистанции", — сказал он.

Авиасообщение было прекращено в марте. В настоящее время власти запустили несколько международных рейсов в ограниченное число стран, есть и редкие внутренние перелеты. Однако границы страны остаются закрытыми для въезда иностранцев.

Предполагается, что с середины октября полеты будут осуществляться в привычном для страны режиме, который существовал семь месяцев назад.

Министр транспорта подчеркнул, что восстановление местных перелетов критично для страны, однако многое будет зависеть от позиции губернаторов провинций.