МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Японское информационное агентство Kyodo News опубликовало материал о модернизации железнодорожных путей на Сахалине до общероссийских параметров. В статье издания этот процесс назвали "концом японского железнодорожного полотна" на острове.

В материале отмечается, что 30 сентября на острове Сахалин по последнем участку старой японской железной дороги прошел последний поезд. Теперь на территории острова полностью соблюдается общероссийский стандарт путей.

Эта публикация вызвала активный отклик читателей из Японии в комментариях.

"На Хоккайдо почти все линии железной дороги убыточны. Все больше становится просто заброшенных участков. А на Сахалине вся железнодорожная сеть переведена с узкой на широкую стандартную колею. В России все возвращается на круги своя?" — задается вопросом пользователь ten.

"Мы в войну тоже переусердствовали с агрессией! И вот все, что приобрели за рубежами Японии, все потеряли! И остался у нас только имидж потомков наших предков, которые творили неблаговидные дела!" — отметил другой пользователь snr.

Железнодорожные пути на Сахалине полностью перевели с японской узкой колеи в 1067 миллиметров на российский стандарт в 1520 миллиметров. На это потребовалось 15 лет.