ЛОНДОН, 2 окт /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Великобритания в пятницу вслед за Евросоюзом внесла в санкционный список двух россиян и четыре компании, которые связаны со строительством Крымского моста, в связи с "нарушением суверенитета Украины", следует из данных сайта министерства финансов Соединенного Королевства.

Список пополнили гендиректор ОАО "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов, а также замглавы ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

Среди компаний под санкции попали ФГУП "Крымская железная дорога" ("КЖД"), ЗАО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск", а также ООО "Крымская первая страховая компания". Все компании были задействованы в проектировании, строительстве или эксплуатации Крымского моста.

Ранее на этой неделе Евросоюз внес указанные лица и компании в список индивидуальных санкций по Украине.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".