КИЕВ, 2 окт /ПРАЙМ/. "Есть вопросы" к действиям экипажа самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Харьковской области, заявил вице-премьер Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы.

"Известно, что во время полета командир корабля сообщил руководству полета об отказе индикатора крутящего момента левого двигателя, после чего полет был продолжен, хотя выполнение полетного задания руководством было остановлено", — сказал Уруский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

По его словам, следствию нужно изучить много вопросов, в том числе исправность самолета и человеческий фактор. Также, по его словам, "есть вопросы к системе организации полетов в учебном заведении и к действиям экипажа тоже".

По его словам, следователи по данным расшифровки бортовых самописцев восстановили практически половину полета Ан-26.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек. Один курсант выжил — он успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и находится в больнице с травмами средней тяжести.