ХАРТУМ, 5 окт /ПРАЙМ/. Рабочие в портах Судана — Суакин и Порт-Судан на Красном море приостановили работу в знак протеста против заключения мирного соглашения правительства с повстанцами, где они определили судьбу востока Судана без участия проживающих в этом регионе племен, сообщил РИА Новости глава профсоюза Управления морских портов Судана Аш-Шарбени Абуд аш-Шарбени.

"Порт Суакин на Красном море, приспособленный для экспорта суданского скота, был закрыт, также была полностью закрыта южная часть центрального порта страны в Порт-Судане, в частности, ворота, предназначенные для вывоза и ввоза суданских товаров, из-за забастовки рабочих в знак протеста против заключения мирного договора с повстанцами в отношении востока Судана. Также была закрыта дорога, которая связывает Порт-Судан на востоке со столицей Хартумом", — отметил аш-Шарбени.

Он подчеркнул, что забастовка и закрытие портов продолжится до "выполнения официальными властями законных требований рабочих", которые не согласны с тем, что какие-то политические силы выступили на переговорах с правительством от имени всего востока страны, и требуют, чтобы правящий в стране суверенный совет и правительство приняли представителей племен востока Судана по этому вопросу.

В минувшую субботу в столице Южного Судана Джубе состоялась ратификация мирного соглашения между правительством Судана и действующими в пограничных районах с Южным Суданом и регионе Дарфур на западе вооруженными группировками в составе так называемого "революционного фронта". Этот документ предусматривает разделение власти и природных богатств с бывшими боевиками, включение их в состав национальной армии и руководящих органов федеральной и местной власти.