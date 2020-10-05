ЛОНДОН, 5 окт /ПРАЙМ/, Мария Табак. Выставка, посвященная истории и значению для России и мира самой длинной и самой знаменитой железной дороги в мире — Транссибирской магистрали — откроется в Национальном музее железных дорог в Йорке в следующем году, говорится в переданном в РИА Новости сообщении британского объединения музеев Science Museum Group.

"Объявленная 5 октября — в годовщину завершения строительства железнодорожной ветки в 1916 году — большая новая выставка будет представлена в Национальном музее железных дорог в Йорке, а меньшая по размеру выставка откроется в музее науки в Лондоне. Подготовленная вместе с "Российскими железными дорогами" (РЖД), выставка представит бесценные артефакты из России и Великобритании, впервые собранные вместе", — отмечается в сообщении.

В Йорке среди прочих экспонатов можно будет увидеть знаменитое пасхальное яйцо Фаберже "Великий сибирский железный путь", а в Лондоне — фрагмент панорамы Павла Пясецкого "Великий сибирский путь", общая длина которой составляет почти тысячу метров и которая была представлена на парижской выставке 1900 года.

"Выставка под названием "Транссиб: самая длинная железная дорога в мире" расскажет об инженерных, социальных и культурных фактах, связанных с самой длинной железнодорожной веткой в мире, которая, будучи длиной в 5772 мили (более 9 тысяч километров — ред.), пролегает между Москвой и Владивостоком, пересекая континенты и соединяя Восток с Западом", — обещают авторы выставки.

"Само название "Транссиб" вызывает столько разных эмоций и образов: невероятные пейзажи и непроходимая местность, пышность и роскошь. Эта выставка — настоящий блокбастер — будет в равной степени прославлять и вдохновлять, показывая изумительные сокровища из России и рассказывая о колоссальных инженерных прорывах, которые позволили путешественникам пересекать континент на поезде. Такую выставку нельзя пропускать", — говорится в заявлении директора Национального музея железных дорог Джудит Макникол.

По словам главы лондонского Музея науки сэра Иана Блэтчфорда, выставка о Транссибе станет "очередной главой очень продуктивного сотрудничества" между британскими музеями и Россией, которое раньше уже сделало возможным проведение таких успешных "русских" выставок в Лондоне, как "Последний царь" и "Космонавты".

Экспонаты для выставки предоставили, в том числе, Британская библиотека, Музей имперских войн, Музей Виктории и Альберта, Музеи Московского Кремля, Госархив РФ, Эрмитаж, Российская государственная библиотека и Центральный музей железнодорожного транспорта РФ в Петербурге.

"Мы очень рады партнерской работе с Science Museum Group над вторым проектом, после успеха выставки "Последний царь: кровь и революция", прошедшей в Лондоне в 2018 году. Именно во время правления Николая Второго, который был в центре внимания нашей первой совместной выставки, Великий сибирский путь был завершен. Этот произошло в 1916 году, когда было закончено строительство последнего железнодорожного моста через реку Амур. Это особая радость — объявлять о выставке 5 октября и ознаменовать тем самым 104-ю годовщину этого события", — отметил первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов.

Выставка "Транссиб: самая длинная железная дорога в мире" откроется 26 марта 2021 года в Йорке и в Лондоне и продлится до 5 сентября 2021 года. Она будет бесплатной, вход будет осуществляться по заранее забронированным билетам.