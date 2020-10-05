НОВОСИБИРСК, 5 окт /ПРАЙМ/. Пассажирский авиарейс в Москву авиакомпании S7 утром в понедельник задержан в Томске по технической причине, сообщила РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратура Оксана Горбунова.

"В Томске задержан планировавшийся в 07.55 (03.55 мск) рейс авиакомпании S7 в Москву по технической причине, выявленной в ходе предполетного осмотра самолета Boeing-737. На рейс зарегистрировано 158 пассажиров, которые ожидают вылета в стерильной зоне аэропорта, обеспечены напитками", — сказала собеседница агентства.

Со ссылкой на данные авиакомпании Горбунова сообщила, что пассажиры будут отправлены к месту назначения в 10.50 (06.50 мск) резервным бортом. По факту задержки рейса Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, а также контролирует соблюдение прав пассажиров.