МОСКВА, 5 окт /ПРАЙМ/. Власти Московской области планируют заключить контракт на 2,06 миллиарда рублей на строительство первого этапа северного обхода города Лобни, следует из данных портала госзакупок.

Ранее комитет по конкурентной политике Московской области объявил аукцион "Строительство автомобильной дороги А-104 Москва-Дмитров-Дубна – Рогачевское шоссе (северный обход города Лобни). Этап 1.1", с начальной (максимальной) ценой контракта в 2,09 миллиарда рублей.

Закупка завершена.

"На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе… контракт заключается с участником – АО "Сибагропромстрой", — говорится в итоговом протоколе аукциона. Компания предложила цену контракта в 2,06 миллиарда рублей.

Подрядчику предстоит выполнить работы в течение 40 месяцев.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, строительство северного обхода Лобни позволит разгрузить улично-дорожную сеть города, напрямую связав Рогачевское и Дмитровское шоссе и позволив транспортным потокам Рогачевского направления без задержек обходить городскую застройку. Дорога будет иметь шесть полос движения со строительством транспортной развязки на примыкании к Дмитровскому шоссе.