БУЭНОС-АЙРЕС, 6 окт /ПРАЙМ/. Панамский канал закрыл финансовый 2020 год с ростом грузооборота на 1% по отношению к 2019 году, несмотря на пандемию, сообщила администрация канала.

"Панамский канал закрыл 2020 финансовый год с 475,1 миллиона тонн (PC/UMS — тонн Панамского канала, единица измерения грузооборота, основанная на вместимости судна — ред)… на фоне глобального воздействия пандемии Covid-19", — говорится в заявлении.

"Последствия замедления темпов роста, вызванного пандемией, больше всего ощущались в период с мая по июль, когда транзитные перевозки сократились примерно на 20%, в основном в сегментах пассажирских судов (-10%), перевозке автотранспортных средств (-21%) и сжиженного природного газа (-15%)", — отмечает администрация.

Транзит грузов начал улучшаться в августе-сентябре, что позволило закрыть финансовый год (с 1 октября 2019 по 30 сентября 2020 года) с ростом грузооборота на 1%. Между тем, по сравнению с планами, грузооборот упал на 4%.