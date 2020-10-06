ВЛАДИВОСТОК, 6 сен /ПРАЙМ/. Транспортная полиция начала проверку по заявлению от президента транспортной группы Fesco Аркадия Коростелева, которого в понедельник докеры Владивостокского морского порта (входит в состав Fesco) на акции в поддержку бывшего гендиректора ВМТП Заирбека Юсупова закидали касками, сообщил РИА Новости представитель Управления на транспорте МВД России по ДФО.

В понедельник во время очередной акции в поддержку Юсупова к докерам вышел Коростелев и новый гендиректор ВМТП Роман Кухарук, работники закидали их касками, сообщали РИА Новости в пресс-службе порта. В Fesco отметили, что Коростелев и Кухарук получили травмы в ходе инцидента с докерами порта и обратились в правоохранительные органы. Позже Коростелев заявил, что санкции к участникам акций применяться не будут, но попросил прекратить протесты.

"Поступило заявление от Коростелева, оно зарегистрировано, проводится процессуальная проверка", — сказал собеседник.

Он отметил, что от Кухарука заявление не поступало.

Ранее совет директоров "Дальневосточного морского пароходства" решил с 30 сентября сократить состав правления с восьми до семи человек, расторгнув трудовой договор с Юсуповым, занимавшим должность вице-президента по портовому дивизиону компании и гендиректора ВМТП. Набсовет избрал на должность гендиректора порта со 2 октября Романа Кухарука.

Докеры ВМТП 1 октября вышли на стихийный митинг с призывом оставить Юсупова в должности, отказывались работать. По данным профсоюза, докеры опасаются за социальные гарантии при смене руководства. В пресс-службе Fesco РИА Новости сообщили, что акция, "организованная Заирбеком Юсуповым, является самоуправством", этим действиям будет дана правовая оценка. Второго октября работа порта была возобновлена, но докеры вновь вышли на акцию, в понедельник она повторилась.

Ранее Коростелев пообещал сотрудникам Владивостокского морского торгового порта сохранить все социальные гарантии при новом директоре.

ВМТП — одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. Она предоставляет услуги по перевалке контейнерных, генеральных, навалочных грузов. Ежегодная пропускная способность порта достигает 5 миллионов тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тысяч единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тысяч TEU контейнерных грузов.

Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивосток. ВМТП входит в число крупнейших универсальных портов российского Дальнего Востока, обеспечивает перевалку значительной части товаров, поступающих в Россию из стран Азии. ВМТП является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Приморья.