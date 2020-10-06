МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/. Общероссийское объединение пассажиров предлагает в связи с ростом числа заболевших коронавирусом рассмотреть возможность закрытия границ, заявил РИА Новости председатель организации Илья Зотов.

"Общероссийское объединение пассажиров считает, что в текущей ситуации, когда растет число заболевших коронавирусом, следует рассмотреть возможность планового закрытия международных границ. Главное, чтобы это не было принято одним днем: следует ввести сначала планомерное сокращение числа рейсов, а только потом постепенно закрывать границы, чтобы максимальное количество российских туристов, которые находятся сейчас на отдыхе, в том числе и в Турции, могли быть уведомлены об этом заранее и успели вернуться обратно, пройдя все необходимые процедуры по сдаче ПЦР-теста и уведомлении об этом Роспотребнадзора", — сказал Зотов.

Также он отметил, что по его информации, пик второй волны заболевания будет пройден не ранее чем через полтора-два месяца, поэтому число заболевающих сейчас будет только расти.

"Наша страна должна принять целый комплекс мер, одной из которых будет как раз закрытие границ. Всероссийское объединение пассажиров поддерживает данную меру", — добавил он.

Ранее первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский предположил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в России вновь могут быть закрыты границы, сокращено количество полетов. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что закрытие границ России или ограничение авиасообщения не планируется.

Темп прироста коронавируса в России составляет 0,9%. В понедельник в стране зафиксировано 10 888 новых случаев заболевания. Общее число случаев выросло до 1 225 889.