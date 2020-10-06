ХАБАРОВСК, 6 окт /ПРАЙМ/. Авиадебоширов рейса "Хабаровск-Новосибирск" сняли с рейса на минувших выходных, ии грозит 15 суток ареста за нахождение в общественном месте в пьяном виде, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.

По информации ведомства, на минувших выходных командир воздушного судна "Хабаровск — Новосибирск" (точная дата и номер рейса не сообщаются) снял с рейса двоих жителей Кемеровской области, 37 и 38 лет. Они, как сообщается, поднялись на борт, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины грубо нарушали общественный порядок, громко кричали, оскорбляли нецензурной бранью пассажиров и членов экипажа, на замечания реагировали вызывающе.

"В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Правонарушителям грозит административный арест сроком до пятнадцати суток", — говорится в сообщении.