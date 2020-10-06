МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/. Подключение к бесплатным сетям Wi-Fi "Транстелекома" (ТТК, 99,99% акций принадлежит РЖД) в третьем квартале выросло на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а объем скаченного трафика – на 28%, говорится в сообщении ТТК.

Проект РЖД и ТТК по оснащению вокзальных комплексов бесплатным доступом к сети Wi-Fi реализуется с сентября 2015 года.

"В течение третьего квартала 2020 года к бесплатному Wi-Fi от ТТК на вокзалах и станциях пассажиры подключались более 1,6 миллиона раз – это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество скачанного трафика увеличилось на 28% и составило 337 Тб", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в третьем квартале 2020 года активность подключений существенно сместилась от столицы к регионам. Лидерами по количеству скачанного трафика стали вокзалы Анапы, Мурманска, Кирова, Астрахани и Белгорода. Чаще всего пользователи подключались к Wi-Fi на вокзалах Рязани, Анапы, Мурманска, а также на Курском и Казанском вокзалах Москвы.

ТТК – один из крупнейших российских операторов широкополосного доступа в интернет. Основной акционер ТТК – ОАО "РЖД" — владеет 99,99% акций компании. ТТК эксплуатирует и обслуживает одну из крупнейших в России волоконно-оптических линий связи протяженностью более 76 тысяч километров.