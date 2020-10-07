МОСКВА, 7 окт /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Акции "Совкомфлота" в день начала торгов на Мосбирже торговались весьма волатильно — в среду с утра котировки неожиданно для большинства провалились на 12% ниже цены IPO, однако затем пошли покупки и день завершился снижением лишь на 4,3%. Опрошенные РИА Новости эксперты затрудняются назвать причины падения котировок, отмечая, что компания перспективная и ее акции можно воспринимать как "защитные" от ослабления рубля.

Рыночный интерес к бумагам компании оказался очень высоким – сравнимым с "голубыми фишками": к закрытию основных торгов на рынке акций Московской биржи объем торгов акциями "Совкомфлота" составил почти 10,6 миллиарда рублей, совокупный объем торгов акциями Сбербанка – 12,6 миллиарда рублей, обороты по акциям "Газпрома" – почти 10,7 миллиардов рублей, следует из данных торгов.

Компания разместила на Московской бирже 408,3 миллиона новых акций по цене 105 рублей за бумагу на 42,9 миллиарда рублей. По итогам размещения в свободном обращении будет 17,2% акций "Совкомфлота", госдоля сократилась со 100% до 82,8%. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами из суверенных фондов Ближнего Востока и Азии выступили якорными инвесторами в ходе размещения акций "Совкомфлота".

К закрытию торгов акции "Совкомфлота" снизились на 4,3% — до 100,5 рубля. В ходе торгов акции компании уже падали на 12,2% — до 93,62 рубля. Обычно при покупке на IPO рассчитывают на последующий рост котировок — падение для многих инвесторов оказалось неожиданным.

Однако драматизировать ситуацию не стоит, считает аудитор Счетной палаты России Алексей Саватюгин, ранее занимавший должности замглавы Минфина и председателя правления Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

"Это хорошая компания, с хорошими рыночными перспективами, и с большой долей вероятности акции вырастут, но, что меня радует, что у нас наконец-то произошло IPO – впервые за несколько лет. У нас три года в России просто не было ни одного IPO, а тут такая крупная компания вышла на рынок – это более позитивный сигнал для всего рынка, чем краткосрочная динамика акций. Как ведут себя акции, надо смотреть в среднесрочной перспективе", — сказал Саватюгин РИА Новости.

КТО-ТО ВЫШЕЛ

Аналитики, в отсутствие точной информации, выдвигают различные версии причин утреннего провала.

"В биржевом стакане мы видели достаточно большие объемы на продажу, что указывает на желание выйти крупного участника. Вряд ли это могут быть частные инвесторы, поскольку они в большинстве своем реализуют долгосрочную стратегию инвестирования. Тем более, что речь идет только о первом дне торгов", — отмечает начальник информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Заместитель генерального директора по активным операциям ИК "Велес Капитал" Евгений Шиленков считает, что логического объяснения такого падения акций в первый час торгов нет.

"Подавать заявку по 105 рублей, чтобы продать бумагу по 95 рублей — это странно. Повлиять на решение инвесторов могли разные факторы: от простого "передумал" до опасений по поводу заявлений Трампа. Возможно, кто-то разочарован, что бумага торгуется без апсайда, возможно, кто-то брал бумагу без идеи, не для долгосрочного портфеля, может быть, получил большую аллокацию, чем хотел, например рассчитывал на объем 30% заявки — получил 80%, и теперь сбрасывает лишние бумаги. В любом случае, это неожиданно и неприятно для участников IPO", — говорит он.

Впрочем, и Карпунин из БКС, и главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев отмечают, что волатильность котировок является обычным явлением после IPO.

"Сейчас мы видим высокую волатильность бумаги, но и высокий объем торгов. Такая ситуация нормальна для стабилизационного периода", — говорит Соловьев.

Вместе с тем глава ГК "Финам" Владислав Кочетков отмечает, что выбранная модель IPO была нелояльной к розничным клиентам.

"Нелояльность в том, что розничные клиенты получают бумаги уже после начала обращения акций, в то время как институционалы получили их сразу. В итоге, вы подали заявку, средства заблокированы, торги идут, а вы можете только с грустью наблюдать, как тает ваш капитал", — пояснил он, уточнив, что подававшие заявки на участие в IPO смогут торговать полученными акциями только в пятницу.

"Ощущение того, что организаторы размещения их обманули, могло возникнуть у многих. Клиенты уже сегодня могли купить бумаги на бирже, в рамках вторичного обращения, не участвуя в IPO. И они оказались в более выгодных условиях, чем те, кто подавал заявки", — добавил Кочетков.

ВОЙТИ В ИНДЕКС

На долгосрочном горизонте у Карпунина умеренно положительные ожидания от бизнеса компании. Рост выше цены IPO (105 рублей), на его взгляд, весьма вероятен.

"Совкомфлот" неплохо прошел пик пандемии в первом полугодии. Акции компании можно воспринимать в качестве "защитных" от ослабления рубля, так как вся выручка привязана к валюте. Дивидендная доходность может быть выше 5%. Компания планирует направлять от 50% чистой прибыли на дивиденды", — говорит он.

Начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин полагает, что акции "Совкомфлота" могут быть включены в число компонентов индекса Мосбиржи и это включение может быть рекомендовано на заседании индексного комитета в ноябре.

"Текущая капитализация компании составляет 197 миллиардов рублей. Free float в моменте составляет 33,9 миллиарда рублей. По учитываемой в индексе капитализации Free float "Совкомфлот" сейчас "проходит" на 40-е место из 42 компонентов индекса Мосбиржи, опережая "Юнипро" и "Россети" и совсем немного уступая МКБ. Если во второй половине ноября акции "Совкомфлота" будут торговаться ближе к середине ценового диапазона 105-117 рублей, шансы в середине декабря стать компонентом индекса Мосбиржи довольно неплохие", — добавляет он.

"Бывает так, что после IPO акции падают, бывает — что растут — это рынок, поэтому смотреть надо не в моменте, не в первые часы, а вдолгую. Инвесторы, когда покупают акции, делают это не с идеей продать их через час. Посмотрим, как будут дальше себя вести акции "Совкомфлота", — добавил Саватюгин.