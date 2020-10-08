ПЕКИН, 8 окт — ПРАЙМ. Пострадавший из-за пандемии коронавируса автомобильный рынок Китая восстановится во второй половине года и выйдет на уровень второй половины 2019 года, заявил исполнительный директор по маркетингу компании Skoda в Китае Кристоф Арингер.

Автомобильная промышленность Китая, которая играет важнейшую роль в экономике страны, составляет 1,2 триллиона долларов, в отрасли заняты около 33,5 миллиона человек. Эпидемия коронавируса нанесла серьезный удар по отрасли из-за введенных карантинных мер, которые нарушили производство и привели к снижению продаж. В январе 2020 года продажи автомобилей в Китае снизились в годовом выражении на 18%, а в феврале – на 79%. Однако к августу на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране продажи автомобилей выросли на 8,8% — самые быстрые темпы роста с мая 2018 года, при этом рост продаж автомобилей на новых источниках энергии в августе достиг 26%.

"Первые 7-8 месяцев этого года рынок упал на 20%, также как и наши продажи упали на 30%, потому что бренды такого масштаба страдают немного больше, чем премиум-бренды… Но сейчас мы видим, что во второй половине года рынок восстанавливается, некоторые ограничения были сняты… Мы ожидаем, что во второй половине этого года рынок вернется на уровень прошлого года", — завил Арингер в беседе с РИА Новости в ходе международной автомобильной выставки China Auto 2020.

Он отметил, что по грубым расчетам, рынок завершит этот год продажей около 19,3 миллиона автомобилей, что по-прежнему ниже, чем в прошлом году.

"Но во второй половине года мы видим, что рынок восстанавливается и выходит на уровень второй половине 2019 года. Поэтому я достаточно оптимистичен относительно второй половины этого года", — добавил Арингер.

Он подчеркнул, что сам факт проведения выставки после начала пандемии – хороший сигнал для всей мировой автоиндустрии, которой нужно преодолеть этот сложный период.

Автосалон изначально был запланирован на апрель, но из-за эпидемии его перенесли на осень. На Auto China 2020, которая прошла c 26 сентября по 5 октября под девизом "Умные машины для будущего", были представлены 785 автомобилей со всего мира, из них 82 впервые были показаны широкой публике. Эксперты и представители отрасли полагают, что Auto China, вероятно, станет единственным в этом году международным автосалоном из-за пандемии.