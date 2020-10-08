МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российские ж/д операторы не поддерживают идею запретить импорт украинских железнодорожных цельнокатаных колес (ЦКК), – это может привести к дисбалансу рынка, удорожанию услуг и ухудшению их качества, говорят опрошенные РИА Новости представители отрасли.

На этой неделе появилась информация, что Минтранс РФ предлагает ввести запрет на импорт железнодорожных колес из Украины. Сейчас на цельнокатанные колеса производства украинской компании "Интерпайп" действует антидемпинговая пошлина в 34,22%.

Минтранс РФ пока отказывается комментировать тему.

Исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Алексей Дружинин полагает, что новые ограничения приведут к деформации формирующегося баланса на рынке. "Позиция союза по административным ограничениям конкуренции на рынке стальных цельнокатаных колес однозначна: они ведут к деформации формирующегося баланса", — сказал он.

Источник в одном из крупнейших железнодорожных операторов РФ предположил, что от запрета украинских колес выиграют поставщики китайского цельноката, что не отвечает интересам отечественного транспорта и не поможет оптимизации затрат российских перевозчиков.

"Здесь стоят интересы бенефициаров сбыта китайской продукции и отечественных металлургов, нацеленных и дальше сохранять завышенные цены на колеса", — считает он.

Еще один источник на железнодорожном операторском рынке подчеркнул, что отсутствие рыночной конкуренции всегда приводит к удорожанию товаров и услуг, а иногда к ухудшению их качества.

"Мы крайне негативно относимся к идее полного запрета на поставку цельнокатанных колес украинского производства на рынок РФ", — заявил он.

"В настоящее время производители ЦКК действительно ощутили снижение спроса на продукцию. Но это, на наш взгляд, связано не с демпингом со стороны иностранных поставщиков, а со снижением деловой активности в стране, сокращением уровня производства и потребления, падением объемов перевозок на железнодорожном транспорте и в целом изменением цикличности рынка вагоностроения", — добавил источник.