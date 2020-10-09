МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. ВЭБ рассматривает финансирование проекта по строительству канатной дороги, связывающей Благовещенск с китайским городом Хэйхэ, которая станет самым кротким маршрутом из России в Китай — он будет занимать всего несколько минут, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред ВЭБа Николай Цехомский.

"Благовещенск также очень интересный, уникальный город. Мы смотрим целый ряд инфраструктурных проектов в городе, в частности – строительство канатной дороги, которая будет соединять Благовещенск с китайским городом Хэйхэ на противоположном берегу Амура. Появится возможность добраться из России в Китай всего за несколько минут", — рассказал он.

Благовещенск и Хэйхэ граничат по реке Амур, между городами действует безвизовый режим.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.