МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. Четверть пассажиров такси в России часто садятся в машину с напитками, 8% — едят во время поездки, при этом большинство водителей раздражает оставленный после этого мусор в автомобиле, показал опрос, проведенный сервисом заказа такси "Ситимобил" и сервисом доставки еды "Самокат" и результаты которого есть у РИА Новости.

В опросе приняли участие 1354 водителя такси "Ситимобил" и 1538 пользователей доставки продуктов питания "Самокат". Партнеры выяснили, как часто их респонденты едят в общественных местах и транспорте.

"Семьдесят шесть процентов опрошенных отметили, что им часто приходится перекусывать прямо на улице, а каждый десятый время от времени ест в общественном транспорте. 25% участников опроса признались, что часто садятся в такси с напитками, и только 8% россиян едят во время поездки в такси", — рассказали в пресс-службе "Ситимобила" по результатам опроса. Водители, правда, считают, что такие ситуации возникают чаще: 13% таксистов регулярно сталкиваются с жующими пассажирами, еще 30% периодически встречают таких клиентов, отметили в компании.

Больше всего таксисты не любят, когда пассажиры едят бургеры, шаурму или любые другие блюда с соусами или продуктами, которые могут испачкать салон автомобиля (48%). Еще четверть таксистов высказались против того, чтобы в машине ели чипсы, сухарики, семечки или другие снеки, после которых остаются крошки. Больше половины (53%) водителей такси в целом раздражает мусор, который оставляют пассажиры после еды в салоне автомобиля. При этом сами пассажиры уверяют, что едят аккуратно: только 11% пачкали салон такси напитками и 5% – едой.

Но с виду чаще всего таксисты нейтрально реагируют на жующих клиентов: только 12% пассажиров сталкивались с ситуацией, когда водитель делал замечания или просил убрать еду. Также, как показал опрос, помимо еды водителей такси раздражает, когда пассажиры грубо общаются (32%), указывают дорогу или комментируют каждое действие (33%), опаздывают (25%) и громко разговаривают по телефону (4%).

"В современном ритме жизни становится все сложнее питаться правильно и, тем более, регулярно. Легкие "перекусы" на бегу, в общественных местах и даже в такси давно стали нормой поведения. Именно поэтому год назад "Ситимобил" одним из первых начал тестировать установку боксов с напитками и снеками в салонах такси. При этом мы с пониманием относимся к беспокойству водителей о чистоте салона авто", – прокомментировал исполнительный директор "Ситимобила" Виталий Бедарев.