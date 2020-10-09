Поставки Airbus в сентябре увеличились на 46% по сравнению с августом
МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. Европейская авиастроительная корпорация Airbus поставила в сентябре 57 самолетов, что на 46% больше показателя августа, говорится в релизе компании.
Поставки самолетов Airbus в сентябре увеличились на 46% по сравнению с августовским показателем в 39 самолетов. Airbus также сообщила, что с начала года поставила 341 самолет, что оказалось на 40% меньше показателя прошлого года в 571 самолет.
Airbus также отмечает, что с начала года приняла заказы на поставку в общей сложности 300 самолетов, что более чем в два раза превышает показатель прошлого года, 127 заказов.
Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 30 июня составляло 135 тысяч человек.
https://1prime.ru/transport/20201009/832142674.html