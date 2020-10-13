САРАТОВ, 13 окт /ПРАЙМ/. Воздушный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через госграницу России открыт в саратовском аэропорту "Гагарин", говорится в приказе Минтранса РФ, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Приказываю открыть воздушный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Саратов (Гагарин)", — говорится в документе за подписью министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

Как пояснила пресс-служба аэропорта "Гагарин", соответствие постоянного пункта пропуска проектной документации на строительство, а также наличие соответствующего оборудования и техническое оснащение зданий, необходимых для организации пограничного, таможенного и других видов контроля подтверждено актом межведомственной комиссии от 9 июля.

"До настоящего времени пункт пропуска через государственную границу в международном аэропорту "Гагарин" работал по временной схеме, которая позволяла обслуживать не более одного международного рейса в неделю, а также позволяла обслуживать рейсы малой бизнес-авиации на нерегулярной основе", — отмечается в сообщении.

Международный аэропорт "Гагарин" расположен у села Сабуровка Саратовского района в 30 километрах от Саратова. "Гагарин" стал вторым в новейшей истории России построенным "с нуля" крупным аэропортом. Обслуживание авиакомпаний и пассажиров в аэропорту началось с 20 августа 2019 года, после чего старый аэропорт закрыли. Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг ранее заявлял РИА Новости, что аэропорт планирует за три года практически удвоить пассажиропоток, доведя его до уровня более 1 миллиона человек в год.