С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания Lufthansa с субботы открывает рождественские рейсы из петербургского аэропорта "Пулково" во Франкфурт-на-Майне, сообщает компания "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, управляет аэропортом). Singapore Airlines намерена с января возобновить перелеты в Москву

"В декабре 2020 года авиакомпания Lufthansa выполнит четыре рождественских рейса из Санкт-Петербурга. Вылеты запланированы на 19, 22, 26 и 29 декабря на 19.00", — говорится в сообщении.

Аэропорт "Пулково", который в 2019 году обслужил 19,6 миллиона пассажиров, занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. Оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы".