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Lufthansa с 19 декабря откроет рождественские рейсы во Франкфурт-на-Майне
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Авиакомпания Lufthansa с субботы открывает рождественские рейсы из петербургского аэропорта "Пулково" во Франкфурт-на-Майне, сообщает компания "Воздушные ворота Северной столицы"... ПРАЙМ, 18.12.2020
lufthansa, авиакомпания, туризм, туризм, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания Lufthansa с субботы открывает рождественские рейсы из петербургского аэропорта "Пулково" во Франкфурт-на-Майне, сообщает компания "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, управляет аэропортом).
"В декабре 2020 года авиакомпания Lufthansa выполнит четыре рождественских рейса из Санкт-Петербурга. Вылеты запланированы на 19, 22, 26 и 29 декабря на 19.00", — говорится в сообщении.
Аэропорт "Пулково", который в 2019 году обслужил 19,6 миллиона пассажиров, занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. Оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы".