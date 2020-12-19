МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") занялся "полетами в никуда", сообщила РИА Новости представитель перевозчика. Эксперты рассказали, на сколько подешевели в бархатный сезон перелеты по России

"Не мы придумали выполнять такие полеты. Это общемировой тренд, который "Победа" решила поддержать. Есть авиапутешественники, которые готовы летать ради полета: им это доставляет удовольствие, как и нам. Пока в качестве эксперимента мы выполним два специальных рейса по маршруту Москва — Москва", — сказала представитель "Победы".

Первый рейс состоится в субботу, 19 декабря. За штурвалом самолета будет пилот Алексей Кочемасов. Он проведет авторскую экскурсию над городами Золотого Кольца в течение полутора часов.

Представитель "Победы" также отметила, что билеты на первый рейс были полностью выкуплены за восемь минут, на второй – за шесть.

"Сейчас мы рассматриваем запросы разных российских регионов, многие захотели и в своих городах организовать подобные полеты. Безусловно, главное условие – безопасность, поэтому на борту все будут строго в масках, как и на остальных наших рейсах", — также отметила собеседница агентства.