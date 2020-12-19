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Власти Венесуэлы готовы открыть прямое авиасообщение с Россией
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Венесуэла готова к открытию прямых перелетов с Россией, примерная цена билета составит 1300-1400 долларов в обе стороны, сообщил РИА Новости замминистра воздушного транспорта... ПРАЙМ, 19.12.2020
пандемия, авиация, венесуэла, туризм, новости, экономика, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАРАКАС, 19 дек — ПРАЙМ. Венесуэла готова к открытию прямых перелетов с Россией, примерная цена билета составит 1300-1400 долларов в обе стороны, сообщил РИА Новости замминистра воздушного транспорта страны и глава авиакомпании Conviasa Рамон Селестино Веласкес.
"Мы ожидаем открытия воздушных границ… Это вопрос времени… Венесуэла уже готова лететь, как только получит зеленый совет", — сказал он. Ранее планировалось открыть авиасообщение в декабре, но пандемия коронавируса затормозила эти планы.
Время в пути между Каракасом и Москвой будет занимать около 11 часов, до курортного острова Маргарита – на два часа дольше. У авиакомпании уже готовы два лайнера Airbus A340-300 и Airbus A340-200 для полетов без дозаправок.
Ожидается, что на первом этапе будет совершаться один рейс в неделю. В случае хорошего спроса, число полетов будет увеличено. Билет будет стоить около 1300-1400 долларов в обе стороны.
Замминистра сообщил, что общался с российскими предпринимателями и предложил им перевозить на этих рейсах грузы.
"Мы делаем предложение всем бизнесменам, которые хотят использовать самолеты… для отправки продукции, они в вашем распоряжении и по конкурентной цене", — сказал он.