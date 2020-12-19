КАРАКАС, 19 дек — ПРАЙМ. Венесуэла готова к открытию прямых перелетов с Россией, примерная цена билета составит 1300-1400 долларов в обе стороны, сообщил РИА Новости замминистра воздушного транспорта страны и глава авиакомпании Conviasa Рамон Селестино Веласкес. Singapore Airlines намерена с января возобновить полеты в Москву

"Мы ожидаем открытия воздушных границ… Это вопрос времени… Венесуэла уже готова лететь, как только получит зеленый совет", — сказал он. Ранее планировалось открыть авиасообщение в декабре, но пандемия коронавируса затормозила эти планы.

Время в пути между Каракасом и Москвой будет занимать около 11 часов, до курортного острова Маргарита – на два часа дольше. У авиакомпании уже готовы два лайнера Airbus A340-300 и Airbus A340-200 для полетов без дозаправок.

Ожидается, что на первом этапе будет совершаться один рейс в неделю. В случае хорошего спроса, число полетов будет увеличено. Билет будет стоить около 1300-1400 долларов в обе стороны.

Замминистра сообщил, что общался с российскими предпринимателями и предложил им перевозить на этих рейсах грузы.

"Мы делаем предложение всем бизнесменам, которые хотят использовать самолеты… для отправки продукции, они в вашем распоряжении и по конкурентной цене", — сказал он.