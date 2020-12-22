МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает переход на электронный способ оформления документов для получения страхового возмещения. О том, сможет ли упростить это нововведение жизнь попавшим в ДТП автомобилистам в случае его принятия и как оно работает, рассказал сайт Аutonews.ru. Специалист разъяснил, как будут выписывать штрафы за ремень и телефон

КАКИМ ОБРАЗОМ СЛЕДУЕТ ИЗВЕЩАТЬ СТРАХОВЩИКОВ О ДТП?

Сейчас водители имеют возможность заключать договоры по оформлению ОСАГО через интернет, отправив всю свою информацию на сайт страховой компании. Тем не менее, при наступлении страхового случая потерпевший должен не только оформить необходимые справки и документы, но и предоставить их страховщику — чаще всего, на бумажных носителях. Даже запущенное приложение для оформления ДТП "Помощник ОСАГО" после оформления аварии в режиме онлайн предполагает дальнейшее личное взаимодействие со страховой компанией.

Как рассказал один из авторов документа, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, по закону об ОСАГО, нужные документы придется подать лично или отправить бумажным письмом по "Почте России". Кроме того, существует обязанность потерпевшего предоставлять страховщику для осмотра поврежденное имущество. В противном случае страховщики могут отказать водителю в выплате.

ЗАЧЕМ НУЖНО ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ?

Иногда в ряде регионов создаются такие ситуации, когда автовладельцы не могут получить страховую выплату, так как для оформления всей необходимой документации они должны прибыть в офис страховщика. Но, к сожалению, такие офисы есть не везде и располагаться они могут за несколько тысяч километров от места проживания автомобилиста. Это ведет к дополнительным тратам: расходам на получение и пересылку документов, предоставление поврежденного имущества для осмотра страховщику. Наиболее остро проблема проявилась при введении ограничительных мер из-за пандемии коронавируса и перевода на удаленную работу части персонала страховых организаций. "Ситуация с COVID-19 продемонстрировала высокую потребность в полностью дистанционных сервисах по возмещению ущерба в ДТП в рамках договоров страхования" — сказал Аксаков.

КАК СООБЩИТЬ СТРАХОВЩИКАМ О ДТП?

Новый проект федерального закона полностью исключает обязанность потерпевшего в ДТП автомобилиста предоставлять документы о страховом возмещении только в бумажном виде. Теперь у водителя будет выбор: отправить их классическим способом или же в электронной форме. В дальнейшем предлагается включить эту опцию в перечень доступных на сайте Госуслуг.

КАК ПОКАЗЫВАТЬ ПОСТРАДАВШИЙ В АВАРИИ АВТОМОБИЛЬ?

Теперь вместо того, чтобы приглашать страховщиков на живой осмотр разбитых в ДТП автомобилей, разработана альтернатива: возможна отправка фото- и видеосъемки повреждений при помощи мобильного приложения "Помощник ОСАГО". Госдума упростила возможность обжалования штрафов с видеокамер ГИБДД

СОГЛАСНЫ ЛИ САМИ СТРАХОВЩИКИ?

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) поддержали концепцию законопроекта, но предлагают серьезно ее доработать. В РСА считают, что на первом этапе такое урегулирование должно распространяться только на случаи причинения вреда имуществу. Поскольку урегулирование ущерба, причиненного жизни и здоровью, требует гораздо более сложных процедур.

"Кроме того, повреждения автомобилей в результате ДТП могут носить скрытый характер, ряд повреждений может быть установлен и оценен только экспертом со специализированным образованием", — объяснили в РСА.

Немаловажен также вопрос о том, все ли имеющиеся повреждения автомобиля получены в результате именно этого ДТП. "Поэтому представляется целесообразным дать страховщику право провести осмотр поврежденного автомобиля, если полученная им онлайн информация, например, фотографии, выполненные на месте ДТП с помощью мобильного приложения, не позволяет достоверно установить наличие страхового случая и определить размер страховой выплаты", — предложили свое видение урегулирования выплат по ДТП в РСА.

В свою очередь в компании "Росгосстрах" поддержали инициативу, направленную на упрощение и ускорение процедуры урегулирования убытков. Однако они подчеркнули, что здесь следует учитывать не только интересы страхователей, но и бизнес-интересы компании.

""Росгосстрах" уже несколько лет успешно практикует дистанционное урегулирование в ОСАГО, в том числе с использование электронных копий документов. В то же время — с учетом высокого уровня мошенничества в этом виде страхования — компания оставляет за собой право запросить оригиналы документов для дополнительной проверки заявленного страхового события", — отметили в пресс-службе РГС.

В страховой компании при этом признали: перевод в онлайн отношений между клиентами и страховщиками в 2020 году стал насущной необходимостью. И законодатель старается снять юридические ограничения.

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ТЕПЕРЬ СТОИМОСТЬ ОСАГО?

В РГС утверждают, что в случае принятия нововведения, последнее никак не повлияет на стоимость полисов ОСАГО. "На ценообразование в ОСАГО влияют совсем другие факторы", — отметили в РГС.

Однако президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин считает, что страховщики все-таки могут в будущем использовать нововведение как дополнительный аргумент при определении цены полисов ОСАГО. "Когда посещение офиса страховщиков, а также обязательный осмотр автомобилей именно рекомендованными страховщиками экспертами станут необязательными, водители смогут обращаться за проведением независимой оценки ущерба в любую независимую, а не состоящую в тесных отношениях со страховщиками экспертную контору. Поэтому есть шанс, что размер необходимых выплат после ДТП после такой оценки будет выше, чем у аффилированных со страховщиками оценочными компаниями. Тогда страховщикам придется платить больше, чего они конечно не хотят. И чтобы компенсировать снижение прибыли, они вполне могут начать добиваться повышения базовых тарифов и стоимости ОСАГО", — объяснил Шапарин.

Специалист также подчеркнул, что мошенникам такая схема жизнь не упростит — ведь размер возмещения после ДТП в любом случае будут определять после проведения независимой экспертизы. "В страховых компаниях на автомобили никто не смотрит, они ориентируются на заключения оценщиков", — отметил собеседник. Названы фразы, которые лучше не говорить при продаже авто

КОГДА НАКОНЕЦ ВСТУПИТ В СИЛУ ЭТОТ ЗАКОНОПРОЕКТ?

Законопроект должен пройти еще два чтения, после чего получить одобрение правительства. Отмечается, что, учитывая сильную позицию авторов документа, произойти это может в самое ближайшее время. При этом идея предполагает двухлетний переходный период. На первоначальных этапах водителям и страховым компаниям предложат договориться между собой на индивидуальных условиях.

Например, если водитель уже хорошо знаком страховой компании, она может пойти навстречу и прописать в договоре возможность урегулирования выплат в онлайн режиме. И наоборот — проблемный клиент, который регулярно попадает в серьезные ДТП, такой возможности не получит.