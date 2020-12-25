МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Пассажирский Boeing 747 из Якутии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Внуково", воздушное судно, по предварительным данным, не повреждено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Домодедово усилил меры безопасности после анонимной угрозы "минирования"

"Самолет сообщением Нерюнгри-Москва при посадке в аэропорту "Внуково" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 30 метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту воздушного судна находились 109 человек. По предварительным данным, самолет повреждений не получил.