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Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП во "Внуково"
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Пассажирский Boeing 747 из Якутии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Внуково", воздушное судно, по предварительным данным, не повреждено, рассказал РИА... ПРАЙМ, 25.12.2020
авиация, внуково, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Пассажирский Boeing 747 из Якутии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Внуково", воздушное судно, по предварительным данным, не повреждено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Самолет сообщением Нерюнгри-Москва при посадке в аэропорту "Внуково" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 30 метров", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту воздушного судна находились 109 человек. По предварительным данным, самолет повреждений не получил.