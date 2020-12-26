С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания Cyprus Airways возобновила рейсы между Кипром и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково). "Победа" 28 января возобновит рейсы в Словакию

"Двадцать пятого декабря аэропорт Пулково обслужил первый рейс Ларнака — Санкт-Петербург — Ларнака авиакомпании Cyprus Airways… Это первый регулярный рейс на Кипр с момента введения ограничений авиасообщения, обусловленных неблагоприятной эпидемиологической ситуацией", — говорится в сообщении.

Авиарейсы планируются 8 января, с 21 января — еженедельно по четвергам. Направление будут обслуживать воздушные суда Airbus A319.

Ранее перевозчик обеспечивал авиасообщение между Кипром и Петербургом до ноября 2018 года.

Аэропорт Пулково занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. В 2019 году Пулково обслужил 19,6 миллиона человек. Главным оператором аэропорта с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.