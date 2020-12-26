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Cyprus Airways возобновила рейсы между Кипром и Петербургом
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Авиакомпания Cyprus Airways возобновила рейсы между Кипром и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта... ПРАЙМ, 26.12.2020
туризм, авиакомпания, пандемия, туризм, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания Cyprus Airways возобновила рейсы между Кипром и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково).
"Двадцать пятого декабря аэропорт Пулково обслужил первый рейс Ларнака — Санкт-Петербург — Ларнака авиакомпании Cyprus Airways… Это первый регулярный рейс на Кипр с момента введения ограничений авиасообщения, обусловленных неблагоприятной эпидемиологической ситуацией", — говорится в сообщении.
Авиарейсы планируются 8 января, с 21 января — еженедельно по четвергам. Направление будут обслуживать воздушные суда Airbus A319.
Ранее перевозчик обеспечивал авиасообщение между Кипром и Петербургом до ноября 2018 года.
Аэропорт Пулково занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. В 2019 году Пулково обслужил 19,6 миллиона человек. Главным оператором аэропорта с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.