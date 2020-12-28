ВЛАДИВОСТОК, 28 дек — ПРАЙМ. Специалисты собрали свыше 1 тысячи литров нефтесодержащей жидкости, которую иностранное судно сбросило в акватории Находки Приморского края, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

По данным администрации города, льяльные воды или другие нефтесодержащие жидкости были сброшены с иностранного торгового судна в акватории бухты Находка в районе причальной стенки ООО "Аттис Энтерпрайз".

"Собрано 1100 литров маслянистой жидкости, работы по сбору продолжаются", — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил площадь загрязнения и его виновника.

Специалисты установили боновые ограждения в два ряда по 150 метров. За пределами заграждений разлива нефтепродуктов не обнаружено.

Росприроднадзор проводит проверку по факту сброса с судна, сообщили РИА Новости в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Как сообщили РИА Новости в Минприроды Приморья, на сборе нефтепродуктов работает нефтемусоросборщик "Капитан Барабаш", собрано 1100 литров загрязненной маслянистой жидкости, израсходовано 50 килограммов сорбента.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что управление Росприроднадзора по Приморскому краю проверяет информацию о сбросе нефтепродуктов на акваторию бухты.

"Устанавливается источник загрязнения. В настоящее время оснований для вмешательства транспортной прокуратуры нет. В случае установления факта загрязнения акватории судном к проверке подключится Находкинская транспортная прокуратура, в отношении виновников будет принят весь комплекс мер реагирования", — сказал собеседник агентства.