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Саудовская Аравия продлила запрет на въезд из-за нового штамма COVID
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Саудовская Аравия решила еще на наделю продлить полное закрытие границ из-за нового штамма коронавируса, говорится в заявлении министерства внутренних дел королевства,... ПРАЙМ, 28.12.2020
закрытие границ, covid-19, пандемия, новости, экономика, бизнес, транспорт, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ДОХА, 28 дек — ПРАЙМ. Саудовская Аравия решила еще на наделю продлить полное закрытие границ из-за нового штамма коронавируса, говорится в заявлении министерства внутренних дел королевства, распространенном Саудовским агентством новостей SPA.
Двадцать первого декабря Саудовская Аравия объявила о приостановке международного авиасообщения и закрытии морских и наземных пограничных переходов из-за выявленной в ряде стран мутации нового коронавируса. Примеру Саудовской Аравии последовали другие страны в регионе — Оман и Кувейт. Однако в воскресенье Оман объявил об открытии границ с 29 декабря.
"Приостановка международного авиасообщения, за исключением экстренных случаев, а также запрет на пересечение морских и сухопутных границ королевства продлеваются еще на неделю из-за обнаружения нового штамма коронавируса в ряде стран и для изучения ситуации еще в течение недели", — отмечается в сообщении МВД.
При этом запрет не касается грузовых перевозок, те, кто не являются подданными Саудовской Аравии, тоже могут покинуть страну на самолетах.
С начала пандемии в Саудовской Аравии было выявлено свыше 362,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, из заболевших умерли 6 185 человек, более 353 тысяч полностью выздоровели.