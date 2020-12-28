МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в январе-ноябре снизился на 46,2% к аналогичному периоду прошлого года — до 64,1 миллиона человек, следует из уточненных данных Росавиации. Эксперт рассказал, где в аэропорту легче всего заразиться COVID

Перевозки на международных линиях снизились на 75,6% — до 12,6 миллиона, на внутренних — на 23,8%, до 51,6 миллиона человек.

В ноябре пассажиропоток отечественных авиакомпаний снизился на 47,9% к аналогичному периоду прошлого года — до 4,7 миллиона человек. Количество пассажиров на международных линиях снизилось на 85,5%, до 525,7 тысячи, на внутренних — на 22,6%, до 4,1 миллиона.

Наибольший пассажиропоток в ноябре снова показала авиакомпания S7, обслужив 904,7 тысячи человек (снижение к прошлому году — 23,2%). "Победа" увеличила перевозки на 0,2% — до 873,5 тысячи человек. Пассажиропоток "Аэрофлота" упал на 70,4% — до 833,3 тысячи, "ЮТэйр" — на 24,1%, до 415,3 тысячи, "России" — на 47,8%, до 319,5 тысячи, "Уральских авиалиний" — на 60,1%, до 276,5 тысячи человек.

В январе-ноябре больше всех пассажиров обслужил "Аэрофлот", снизив перевозки к прошлому году на 60,7%, до 13,5 миллиона человек. На втором месте S7, чей пассажиропоток снизился на 11,9% — до 11,2 миллиона человек. "Победа" снизила перевозки на 12,4% — до 8,2 миллиона, "Россия" — на 51%, до 5,39 миллиона, "Уральские авиалинии" — на 40,4%, до 5,34 миллиона, "ЮТэйр" — на 39,7%, до 4,3 миллиона человек.