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Рыболовецкое судно "Онега" затонуло в Баренцевом море
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Мурманская транспортная прокуратура начала проверку после того, как в Баренцевом море перевернулось и затонуло рыболовецкое судно "Онега" с 19 членами экипажа, поиски 17 из... ПРАЙМ, 28.12.2020
рыболовство, новости, экономика, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МУРМАНСК, 28 дек — ПРАЙМ. Мурманская транспортная прокуратура начала проверку после того, как в Баренцевом море перевернулось и затонуло рыболовецкое судно "Онега" с 19 членами экипажа, поиски 17 из которых продолжаются, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.
"Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по факту аварии с судном МК-0331 "Онега". По предварительным данным, 28 декабря в Баренцевом море перевернулось и затонуло рыболовное судно МК-0331 "Онега". В воде оказались 19 членов. В настоящее время два человека спасены. Организованы и проводятся поисковые мероприятия еще 17 человек", — говорится в сообщении.