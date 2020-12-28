МУРМАНСК, 28 дек — ПРАЙМ. Еще четыре судна рыболовецкого колхоза прибыли в район затопления судна "Онега" в Баренцевом море, сообщил журналистам первый заместитель начальника главного управления МЧС Архангельской области Александр Бахтин. Помимо этого, по данным Минобороны России, северный флот направил в район поисковой операци самолет Ил-38. Таким образом, поиски пропавшего экипажа рыболовецкого судна "Онега" продолжаются на море и с воздуха. Рыболовецкое судно "Онега" затонуло в Баренцевом море

"Экипаж был 19 человек. Рядом находилось рыболовецкое судно, которое сумело спасти двоих человек. Тела остальных пока не найдены. К месту еще прибыли четыре судна, которые будут осуществлять поисковые работы. Они уже на месте — это суда рыболовецкого колхоза. Буквально последние два прибыли туда в 12 часов дня", — сказал Бахтин.

Он добавил, что информация о найденном погибшем моряке с "Онеги" пока не подтверждена, она ошибочная.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что в понедельник утром судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения.

При этом "Онега" перед выходом на промысел был полностью исправен, все необходимые процедуры и согласования были соблюдены, говорится в сообщении Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) со ссылкой на представителя владельца судна.

Рыболовецкое судно "Онега" было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки — Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркенес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.

На борту затонувшего судна находились 19 человек — 16 жителей Мурманской области и по одному человеку из Архангельска, Курской и Ростовской областей, сообщает пресс-службе МЧС РФ.