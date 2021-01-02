МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. В Москве и Подмосковье со 2 января повышается стоимость проезда в общественном транспорте. Как сообщал департамент транспорта столицы, новые тарифы установлены на разовые поездки и проездные на 30 дней и 60 поездок.

В частности, разовый билет "Единый" стал дороже на 3 рубля и теперь стоит 60 рублей за поездку. На две поездки цены выросли с 114 до 120 рублей.

По карте "Тройка" разовая поездка (без записанных абонементов) стала дороже на 2 рубля — до 42 рублей. При поездке "90 минут" цена выросла с 62 до 65 рублей. В России повышаются тарифы ЖКХ

При оплате проезда банковской картой цена выросла с 44 до 46 рублей.

Проездной на 30 дней подорожал с 2170 до 2245 рублей. На 60 поездок — с 1970 до 2070 рублей.

Что касается льготных проездных, то для учащихся проезд на метро на месяц подорожал с 405 до 415 рублей, на три месяца — с 1215 до 1245 рублей.

А вот цены на безлимитные проездные билеты сроком на 90 и 365 дней не изменились: 5 430 рублей и 19 500 рублей соответственно.

Также без изменений действуют утренние скидки 50% на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метрополитена и программа лояльности «Город».

ПРИГОРОД

В Московской области цены на проезд также изменились: с 1 января — на автомобильном и городском наземном транспорте, со 2 января — на железнодорожном транспорте.

"На автобусных маршрутах Московской области при оплате картой "Стрелка" стоимость проезда проиндексирована на 3,6% в соответствии с уровнем инфляции. Стоимость одной поездки по единой транспортной карте составит 36 рублей 74 копейки в городском сообщении. Стоимость в пригородном сообщении составит 36 рублей 74 копейки плюс 4,64-4,65 рубля за каждые следующие 2,5 километра с 1 по 10 поездку", — сообщает правительство Подмосковья.

Стоимость одной поездки при оплате банковской картой — 37 рублей. Стоимость разовой поездки за наличный расчет — 58 рублей в городском сообщении, включая первые 5 километров в междугороднем сообщении с увеличением на 4-5 рублей за каждые последующие 2,5 километра в пригородном сообщении.

Стоимость проезда на электричке в пределах одной зоны на территории Московской области составит 26 рублей. Тариф на разовый проезд в пределах МЦД при оплате транспортной картой "Тройка" теперь стоит 50 рублей с учетом бесплатной пересадки на метро.

А вот цены проездных билетов на железнодорожный транспорт сроком на 3 и 12 месяцев останется на прежнем уровне.

"Утвержденные тарифы позволят обеспечить соблюдение требований по дезинфекции подвижного состава в условиях снижения пассажиропотока", — аргументируют власти Московской области.